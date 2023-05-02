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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دفاع البرلمان: قانون الجنسية المصرية رائع ومناسب للجمهورية الجديدة

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ قانون الجنسية المصرية جرى مناقشته باستفاضة في البرلمان المصري واللجان المختصة، موضحًا: "هذا القانون رائع وهذا هو توقيته المناسب، كانت الجنسية تمنح للأب المصري أو المتجنس المصري عدا الأم، ونص هذا القانون على منح الأولاد القُصّر الجنسية المصرية شأنهم شأن الأب، وهذا الأمر فيه مساواة وعدالة مطلقة ومساواة وسيتم المساواة مع المرأة".

 

وأضاف إبراهيم المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي"، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc": "هذا القانون سيضمن عدم وجود ذريعة لمنظمات حقوق الإنسان بخصوص التفرقة بين السيدات المصريات والآباء المصريين، كله عند القانون سواء، مثل الأولاد الأب القصر من ناحية الأب أو الأم وسيكون من حقهم جميعا اكتساب الجنسية المصرية، وهذا أمر مشرف لمصر في الجمهورية الجديدة".

 

 تسهيل الحصول على النقد الأجنبي

 

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنّ القانون يستهدف تسهيل الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية: "معظم دول العالم تعمل بالنهج ذاته، حيث تستهدف الحصول على مستثمر أجنبي يضخ المال ويشغل عمالة حتى تستفيد الدولة منه وذلك وفقا لضوابط معينة تحددها الدولة".

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