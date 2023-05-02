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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: لا أعلم هل ستعود سوريا للجامعة العربية أم لا

أحمد أبو الغيط أمين
أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية

كشف أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، تفاصيل انعقاد القمة العربية المُقبّلة في جدة بالمملكة العربية السعودية، والموقف من عودة سوريا، مجددًا للجامعة العربية.

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وقال أحمد أبو الغيط، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن القمة العربية، المقبلة، ستعقد يوم 19 مايو في جدة بالسعودية، وهناك أمل كبير أن تتسم بأكبر مشاركة من القادة، وأكبر عدد لوزراء الخارجية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن القمة العربية في جدة سيكون لها تأثيرها، وبصمات محددة على الوضع العربي، لافتًا إلى أن اجتماع أمس في العاصمة الأردنية عمان؛ بحث الجهود الدولية لتسوية الوضع السوري، وتواجد روسيا في الأرض السورية برضا دمشق.


وأوضح أحمد أبو الغيط، أن تركيا وإيران تتواجدان على الأرض في سوريا، وهناك مناطق داخل سوريا تقوم بإنتاج المخدرات ولا بد من مواجهتها، مؤكدًا أن شغل المقعد السوري في الجامعة العربية سيأخذ وقتًا طويلا، وخطوات متدرجة.

وأكد أبو الغيط، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن آلية عودة سوريا للجامعة العربية لها سياق قانوني محدد في ميثاق الجامعة العربية، ولم يتم طرد دمشق من الجامعة؛ لكن تم تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية.

ولفت أمين عام الجامعة العربية، إلى أنه لا يعلم هل ستعود سوريا للجامعة العربية أم لا؟؛ مؤكدًا أنه لم يتسلم؛ كأمين عام للجامعة، أي خطابات، حتى اليوم؛ تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة عودة سوريا للجامعة مجددًا.

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