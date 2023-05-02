الخارجية تؤكد على نقاط تجمع وإجلاء المصريين الراغبين في العودة من السودان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بيانا تهيب فيه بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء المتعارف عليها.
وحددت الوزارة نقاط التجمع تلك إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في ٢٩ أبريل الجاري، وهي كالتالي
1) القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان.
2) معبر قسطل (إجلاء بري).
3) معبر أرقين (إجلاء بري).
هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866