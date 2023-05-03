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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لماذا أصبحت السعودية الوجهة المفضلة لميسي ورونالدو

صدى البلد

أصبحت المملكة العربية السياحية وجهة سياحية بامتياز ومحط أنظار مشاهير العالم ونجوم المجتمع بفضل ما حققته مؤخرا من قفزات سياحية غير مسبوقة جعلت منها قبلة للزوار وعشاق المناطق السياحية والترفيهية.  

لونيل ميسي 

كانت زيارة قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم، الأولى للسعودية العام الماضي للترويج للسياحة محل اهتمام محبي لاعب فريق التانجو ومتابعة تفاصيل رحلته للمملكة وكيف قضى أوقات إجازته في عروس الخليج . 

وقبل يومين كشف أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي عبر "تويتر" عن زيارة جديدة لميسى للسعودية  قائلاً: أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية  مضيفاً : نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا.

ويأتي تعليق وزير السياحة بعدما نشر ميسي (35 عاما) صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار على حسابه في "فيسبوك" وكتب: من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة.

وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال

وتقرر مجيء لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى السعودية خلال الشهر الجاري برفقة عائلته وأصدقائه.

قال أحمد الخطيب عبر حسابه في تويتر: "أرحب مجددًا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية".

وأضاف الخطيب: "للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".

كريستيانو رونالدو 

ظهرالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مرات عديدة وهو ممتزجا بالأجواء في السعودية مشاركا احتفالاتهم ومناسباتهم الوطنية وكان ظهوره بالزي السعودي  بيوم التأسيس السعودي 22 فبراير الماضي 2023م ، لافتا للجميع ونال اعجاب رواد التواصل الاجتماعيمعربين عن الترحيب الكبير له في بلاده الثاني. 

 

كما انتشر مقطع فيديو لعائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء السير داخل أحد المولات، في العاصمة السعودية الرياض، من أجل التسوق وشراء بعض الحاجيات.

ويظهر في الفيديو كريستيانو جونيور نجل رونالدو وهو يرتدي الزي السعودي، أثناء التجول رفقة ماريا أفيرو والدة النجم البرتغالي وباقي أفراد عائلته.

ويبدو أن تأثير الثقافة السعودية بدأ يظهر على عائلة كريستيانو رونالدو، بعد استقرارهم في العاصمة السعودية الرياض، عقب انضمام "صاروخ ماديرا" إلى صفوف نادي النصر لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر

يشار إلى أن السعودية بدأت برنامجاً طموحاً ومدروساً لإنعاش القطاع السياحي واجتذاب أعداد أكبر من السياح الأجانب إلى المملكة، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى إنعاش القطاع بصورة لافتة خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يجعل من السعودية واحدة من الوجهات الرئيسية للسياح الراغبين بزيارة منطقة الشرق الأوسط أو الراغبين بالتعرف على الثقافة العربية.

الجدير بالذكر، أن وزارة السياحة وضعت خططاً إستراتيجية لتطوير السياحة في المملكة، حيث عملت على مسح شامل في المملكة، استغلت خلاله المواقع السياحية بشكلها الأمثل، منها مشروع البحر الأحمر، الذي يمتد لمساحة 1700 كيلو متر.

 

وكشف وزير السياحة، أن المملكة تستهدف خلال عام 2030، استقطاب 100 مليون زائر، ستحتضن العاصمة الرياض 50% منهم.

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