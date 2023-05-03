تنافس تويتر..كل ما تريد معرفته عن منصة Bluesky التي أسسها جاك دورسي

تعد منصة Bluesky عبارة عن تطبيق للتواصل الاجتماعي، حيث أصبحت المنصة تشتهر مؤخرا بين المستخدمين الذين يبحثون عن خيار مختلف عن تويتر Twitter، وفي الوقت الذي تواجه فيه منصة تويتر صعوباتها الخاصة تحت ملكية إيلون ماسك، تضع منصة Bluesky نفسها كمنافس شرس.

وبحسب موقع GizChina فإنه تم تأسيس Bluesky بواسطة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة تويتر، جاك دورسي لتكون تطبيقا لامركزيا تم تطويره ليوفر تجربة مستخدم مشابهة لتجربة تويتر ولتكون سهلة الاستخدام نسبيًا.



ومثل تويتر، يتمتع المستخدمون بالقدرة على إنشاء ملفات تعريف ومشاركة الأفكار والتفاعل مع مستخدمين آخرين من خلال الإعجاب بالمنشورات والرد عليها، ولكن على عكس تويتر، يستخدم Bluesky نظامًا لامركزيًا يعمل على عدة خوادم أصغر مرتبطة ببروتوكول AT.

ويعد بروتوكول AT هو معيار مفتوح ولامركزي من قبل Bluesky، وإنه مصمم لمساعدة منشئي التطبيقات على ابتكار تطبيقات اجتماعية تحمي خصوصية المستخدمين وبياناتهم ، مع القدرة على نقل الحسابات بين الخوادم.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء تطبيقاتهم الخاصة على البروتوكول بقواعد مصممة خصيصًا تناسب احتياجاتهم، وتم تنزيل Bluesky حوالي 375 ألف مرة من متجر تطبيقات آبل في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها في فبراير.

وحاليًا تعد Bluesky في مرحلة تجريبية ولا يمكن اختبارها إلا من خلال نظام الدعوة فقط للانضمام ، وستحتاج إلى رمز دعوة من مستخدم حالي أو للتسجيل في قائمة الانتظار على موقع Bleusky على الويب، كما تتميز Bluesky باللامركزية التي تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربتهم.





