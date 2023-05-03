الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلي شهيد وأسير في الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلي شهيد وأسير في شمال الضفة المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفلسطينية.

ووفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية، فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عاما)، في بلدة حجة شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا وهدمت منزل عائلة الأسير يونس المكون من طابقين.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت يونس في شهر أكتوبر من العام المنصرم، بزعم تنفيذ عملية طعن في قرية الفندق أدت لمقتل مستوطن.

وفي سياق متصل، دمرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد صوف الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية مزدوجة قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي المحافظة، في نوفمبر 2022.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل في بلدة حارس قرب سلفيت قبل أن تجبر أصحابه على الخروج منه ثم دمرته.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد محمد صوف ويرفض تسليمه للعائلة.

ويستخدم الاحتلال سياسة تدمير منازل عائلات الأسرى والشهداء.

344745082_1289889421938755_5668264687416074815_n.jpg-e113f0e5-d50e-4d64-9e98-c0eac09a7e26

FvLcgd6X0AEo2M9

FvLcQC0XsAQjMAl

FvMNzxNXwAAi3Fm

FvMNzxPX0AEnvR8