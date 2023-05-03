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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلي شهيد وأسير في الضفة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلي شهيد وأسير

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلي شهيد وأسير في شمال الضفة المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفلسطينية.

ووفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية، فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عاما)، في بلدة حجة شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة  فجرا وهدمت منزل عائلة الأسير يونس المكون من طابقين.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت يونس في شهر أكتوبر من العام المنصرم، بزعم تنفيذ عملية طعن في قرية الفندق أدت لمقتل مستوطن.

وفي سياق متصل، دمرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمد صوف الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية مزدوجة قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي المحافظة، في نوفمبر 2022.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل في بلدة حارس قرب سلفيت قبل أن تجبر أصحابه على الخروج منه ثم دمرته.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد محمد صوف ويرفض تسليمه للعائلة.

ويستخدم الاحتلال سياسة تدمير منازل عائلات الأسرى والشهداء.

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