وكيل طاقة النواب: انطلاق الحوار الوطني اليوم تاريخي.. والدولة تفتح أبوابها للجمهورية الجديدة

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن اليوم يشهد انطلاق جلسات الحوار الوطني والذي يعد بمثابة يوم تاريخي في مصر ، موضحا أن الدولة المصرية تفتح أبوابها تمهيدا للجمهورية الجديدة.

واضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني بمثابة لم شمل لجميع الآراء والأفكار من أجل طرح الرؤى المختلفة من جميع الأطراف، للوصول إلي حلول جادة وحقيقية للمشكلات والقضايا المختلفة تكون قابلة للتنفيذ.

وأفاد الجبلاوي ، أنه تمت دعوته لجلسات الحوار الوطني اليوم الأربعاء لحضور المناقشات وابداء الآراء ، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني علي تلك الدعوة وظهور الفاعليات بالشكل اللائق لمصر ، قائلا: نحن جميعا نتفق ونختلف من أجل مصلحة الوطن.

وشدد وكيل طاقة النواب، على أن الحوار الوطني يعد من المبادرات الجادة والحقيقية لتبادل الآراء والأفكار المختلفة بين جميع أطياف الوطن دون تمييز ، قائلا: كلنا مشاركون في بناء الوطن.

يذكر أنه بدأ من قليل التوافد لحضور الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني الذي سيعقد بأرض المعارض.