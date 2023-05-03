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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض اليوم الواحد.. موبايل iPhone 14 بـ 24 ألف جنيه

عرض اليوم الواحد..موبايل
عرض اليوم الواحد..موبايل iPhone 14 ب 24 ألف جنيه فقط

أطلقت شركة Apple آبل هاتف iPhone 14 في سبتمبر من العام الماضي وهو متاح بالفعل بسعر مخفض عبر العديد من بائعي التجزئة عبر الإنترنت الآن، تم الكشف عن سعر صفقة الهاتف الذكي قبل التخفيضات الصيفية الكبرى التي تبدأ في 4 مايو على أمازون الهند، هذا يجعل الوقت مناسبًا لشراء iPhone 14.

 

أثناء عروض أمازون القادمة، سيكون هاتف iPhone 14 متاحًا بسعر مخفض قدره 66999 روبية أي ما يعادل تقريبا حوالي 24 ألف جنيه مصري.

 

سيحصل المستخدمون على الإصدار الأساسي 128 جيجابايت من iPhone 14. ومن المحتمل أيضًا أن يتم خصم على إصدارات الجهاز 256 جيجابايت و 512 جيجابايت أثناء البيع، ومع ذلك لم تكشف أمازون بعد عن أسعار الصفقات على هذه الإصدارات.

 

يحتوي هاتف iPhone 14 على ترقية تدريجية مقارنة بجهاز iPhone 13. ويحتفظ بشاشة OLED بقياس 6.1 بوصة 60 هرتز ومعالج A15 Bionic أسفل الغطاء.

يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل مع استقرار تحويل المستشعر إلى جانب عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.  يحزم الهاتف أيضًا ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي التي تتيح لمستخدمي الجهاز إرسال تنبيهات رسائل الطوارئ في الأماكن البعيدة حيث لا توجد تغطية خلوية أو WiFi بدون أي أجهزة خاصة.

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