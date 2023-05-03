لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر صفحته على فيسبوك بدء تنفيذ إجراءات الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا كالآتي:

1. محمد إبراهيم عبد الله حمير

2 . أحمد فتحى إسماعيل

3. أيمن محمد عبد المنعم

4. باهر محمود عبد العظيم

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.



وانطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، وسط مشاركة فعالة من جميع فئات الوطن.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سوف تنطلق اليوم، مرحلة جديدة في مسيرة الحوارِ الوطني، قائلا: "نتشارك ونتفاعل من أجل الوصولِ لمخرجاتٍ جديةٍ تخدمُ الوطن والمواطن".

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.