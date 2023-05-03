حسام بدراوي: الحوار الوطني يستهدف تقليل مستوى الفقر لـ صفر% بحلول 2040

قال حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، إن الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولى، لأن الإطار السياسي اهو الذي يحكم كافة الأمور، لافتا إلى أن الحوار يركز على أمرين، الأول بناء الجمهورية الجديدة المبنية على العدالة الناجزة بأطرافها، والثاني التنمية المستدامة.

وأضاف حسام بدراوي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر على الحياة، أن التنمية المستدامة بمثابة إطار وضعته البلاد خلال عام 2015، وتم التركيز عليها في رؤية مصر 2030، منوها بأن رؤية مصر 2030 لم تحظ بالاهتمام المجتمعي أو حتى من السلطة التنفيذية بشكل كافي.

وأوضح أن الرؤية تتناول جميع الملفات داخل الدولة، وتضع من خلالها الوزارات المختلفة استراتيجية لتنفيذ الرؤية، مشيرا إلى أن دوره في الحوار الوطني هو شرح رؤية مصر 2030 لكل المجتمعين.

وقال إن الإطار الذي يحكم هذا الحوار هو فلسفة الدستور والرؤية التنموية للبلاد، كما أننا نتحدث عن الدولة المدنية الحديثة التي بها تبادل سلمي للسلطة وتحترم الحريات والمواطنة وحقوق المواطنين، وهذا ما ينص عليه الدستور.



ولفت إلى أنه كان مشاركا في صنع رؤية التعليم والرعاية الصحية، ضمن مبادرات التنمية المستدامة، موضحا أن من مهامه عرض هذه الرؤية وأن أجعلها أيضا رؤية مصر 2050 وليس 2030، وعلي أساسها سنقوم برسم استراتيجيات واضحة المعالم حتى لا تخرج وزارة عن نطاقها.

وأشار إلى أن وضع الأوليات جزء مهم جدا من الحوار الوطني، وأنا كواحد مهتم بالإنسان أرى أن التعليم والرعاية الصحية والثقافة والإعلام هي عناصر بناء الإنسان ويمثلان 60% من شخصية المجتمع المصري.

وشدد على أن الحوار الوطني يستهدف توفير الرفاهية للشعب المصري، وتقليل مستوى الفقر ليصل إلي صفر% في عام 2040، وعلى الدولة أن تطبق المقترحات للوصول إلى هذا الأمر.





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