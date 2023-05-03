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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ770 مليون جنيه..

البورصة: استحواذ "الأصباغ الوطنية" الإماراتية على 81% من أسهم باكين

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية استحواذ شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية على ما يقرب من 81% أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية المصرية "باكين" (EGX:PACH)، في صفقة بلغت قيمتها 770.4 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الكميات المبدئية المعروضة استجابة للعرض 19.35 مليون سهم، بسعر 39.8 جنيه للسهم الواحد، لتتخطى قيمة الصفقة 770 مليون جنيه.

تأتي هذه الصفقة بعد منافسة شرسة مع شركة إيجلز كيميكالز المصرية بشأن الاستحواذ على أسهم شركة باكين، حيث كانت هناك مزايدة سعرية محتدمة بين الشركتين بدأت من سعر 34 جنيها للسهم الواحد وانتهت إلى 39.8 للسهم، وذلك من أجل الظفر الشركة المصرية العريقة، حيث جرى تنفيذ الصفقة بالجنيه المصري وليس بالدولار.

ويشير عرض شركة الأصباغ على الاستحواذ على 100% من أسهم "باكين" المصرية المدرجة بالبورصة المصرية بسعر 39.8 جنيه للسهم، وبحد أدنى للتنفيذ 75% من أسهم الشركة، لكن ما تم عرضه من المتعاملين بلغ نحو 19.358 مليون سهم، وبنحو 81% من الأسهم المطلوبة.

وكانت البورصة المصرية قد أفادت في بيان صادر يوم 10 من الشهر الماضي، بأنه تم تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الإماراتية ليصبح 39.80 جنيه للسهم بدلاً من 37.75 جنيه للسهم، والمقدم لشراء حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر للشركة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%.

وأوضح البيان أنه بالإشارة أيضا إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل سعر عرض الشراء الصادرة بتاريخ 10 أبريل 2023، تعلن البورصة لجميع المتعاملين أنه قد تم تعديل العرض وكذلك تم مد فترة سريانه هو وعرض الشراء المنافس المقدم من شركة إيجل كيميكالز لمدة 5 أيام عمل إضافية من فترة السريان السابقة التي انهت في 19 أبريل الماضي.

موافقة هيئة الرقابة المالية 

وكانت هيئة الرقابة المالية، أعلنت موافقتها على نشر عرض شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية، 19 مارس ، للاستحواذ على كامل أسهم شركة البويات والصناعة الكيماوية باكين حتى 24 مليون سهم، تمثل 100% من كامل رأس المال؛ وذلك بسعر 34 جنيها للسهم الواحد.

وذكرت هيئة الرقابة المالية ، في بيان لها، أنها وافقت على نشر عرض شراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة بسعر نقدى يبلغ 34 جنيها مصريا للسهم الواحد حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم راس مال الشركة المستهدفة بالعرض وبحد ادنى للتنفيذ 75%طبقا لإحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

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