اقتصادية النواب: الحوار الوطني خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة لكل المصريين

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدء أولى جلسات الحوار الوطني اليوم والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة دليل قاطع على جدية القيادة السياسية ومختلف مؤسسات الدولة فى إنجاح الحوار الوطنى مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى أمام هذه الجلسة التى تمت بالصورة الرائعة والمشرفة لهذا الحوار التاريخي .



وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن بدء الجلسات جاء في توقيت مناسب وبعد انتهاء عملية التحضير الجيد للحوار موجهاً رسالة شكر وتقدير لأعضاء مجلس أمناء الحوار على الأداء الرائع والاعداد رفيع المستوى لكل ما يتعلق من قضايا وملفات سيتم طرحها للنقاش العام على طاولة الحوار الوطنى.



كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص القائمين على الحوار الوطنى على أن تكون جلسات الحوار الوطنى علنية أمام الرأي العام المصرى والعالمى خاصة بعد متابعة جميع وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية لجلسات الحوار الوطني موجهاً التحية والتقدير أيضاً لجميع القوى السياسية والشعبية والحزبية على مشاركتها والتقدم برؤاها حول مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثقافية وغيرها.



وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون حريصاً كل الحرص على تنفيذ كل ما يتصدر من قرارات وتوصيات من الحوار الوطنى معتبراً هذا الحوار بمثابة خارطة طريق لمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين