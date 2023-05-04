المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني بلا خطوط حمراء

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك تنوع هائل اليوم من كافة الحاضرين بالحوار الوطني، مضيفًا أن الحوار بلا خطوط حمراء.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "cbc"، أن الجلسة الافتتاحية أحدثت زخمًا وحركت المياه الراكدة.

وذكر أن الحوار الوطني جلساته ستكون الأحد والثلاثاء والخميس عبر 4 جلسات في اليوم الواحد، مضيفًا أن الرئيس السيسي يتابع جلسات الحوار وذلك يعطي مؤشر إيجابي وجاد لكل المشاركين.

وأوضح أن الحوار الوطني أولى الخطوات نحو الجمهورية الجديدة، وجلسات الحوار لن تنتهي قبل شهرين من الآن.