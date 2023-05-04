الطب البيطري يضبط 46 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة بالغردقة

شنت لجنة من مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حملة على محلات اللحوم والأغذية بمدينة الغردقة، تنفيذا لتوجيهات الدمتور محمد السيد براوى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

تكونت اللجنة من أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية برئاسة الدكتورة رشا ربيع البکری، رئیس قسم التفتيش بالمديرية، والدكتورة نهال محمود، والدكتورة مروة حسین، طبيبات قسم التفتيش بالمديرية، والمهندس صلاح العمدة، معاون بيطري، وتمكنت من ضبط 46 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة.