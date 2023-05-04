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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دخول بدون تأشيرة.. تعرف على أقوى جوازات السفر في العالم

صدى البلد

يتوق الكثير لمعرفة معلومات عن جوازات السفر لدى الدول الأخرى ومزاياها والمعايير التي تحكم الحكم على جواز دون غيره بأن تصنيفه الأقوى. 

وضمن تصنيفات صدرت عن جهات متخصصة في تقييم الجوازات فقد احتل النصيب الأكبر متصدرا القمة الجوازات الأسيوية والأوروبية،  فلجوازات السفر تصنيف لـ199 جوازًا للسفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامليها السفر إليها من دون تأشيرة مسبقة. 

اليابان الأقوى.. ولماذا 

تصدرت اليابان قائمة مؤشر Henley Passport الأحدث ، حيث بدأت اليابان عام 2023 بأقوى جواز سفر في العالم، إذ يسمح بالدخول بدون تأشيرة إلى 193 وجهة عالمية. 

وعلى الرغم من ذلك، لا يعد جواز السفر الياباني مستخدما على نطاق واسع، حتى مع انتعاش السفر من قيود كوفيد. إذ تم تداول 24 مليون جواز سفر ياباني فقط في نهاية عام 2021، وفقًا لما أوردته "بلومبرغ" نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة من وزارة الخارجية اليابانية. هذا أقل بأكثر من 3 ملايين عن العام السابق له، ويعني أن أقل من 20% من السكان يحملون وثيقة السفر.

وسافر ما يقرب من مليوني شخص من اليابان إلى الخارج في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية، وهو بعيد جدًا عن رقم الـ 20 مليون شخص الذين قاموا بذلك في عام 2019 بأكمله، قبل الوباء.

 

احتفظت سنغافورة وكوريا الجنوبية بالمركز الثاني، تلتهما ألمانيا وإسبانيا، ثم مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية الأخرى.

 

كان جواز السفر الأميركي من بين أفضل 22 جوازا، مع وصول حامليه بدون تأشيرة إلى 186 وجهة، ما يضاهي سويسرا ونيوزيلندا والنرويج.

 

ويسمح جواز السفر الصيني بالوصول إلى 80 وجهة، مثل بوليفيا. أما الجواز الروسي فيعد أفضل، حيث يوفر دخولًا خاليًا من المتاعب إلى 118 وجهة، بينما ظلت أفغانستان الأضعف، مع إمكانية وصول حاملي جوازها إلى 27 وجهة فقط.

 

التصنيف الذي نشرته شركة استشارات الهجرة Henley & Partners ومقرها لندن، يستخدم بيانات من اتحاد النقل الجوي الدولي لتصنيف إمكانيات الوصول من خلال 199 جواز سفر إلى 227 وجهة. وتختلف المنهجية عن تصنيفات جوازات السفر الأخرى مثل تلك التي نشرتها شركة الاستشارات المالية Arton Capital، والتي  وضعت الإمارات في الصدارة.

 

وحسب تصنيفات جديدة لشركة الاستشارات "نوماد كابيتاليست"، الذي يشمل 199 دولة هذا العام، ويصنف قوة جوازات السفر بناءً على 5 عناصر رئيسية ، تصدرت الإمارات قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2023، حيث تقدمت في التصنيف من المرتبة 32 في العام الماضي.
 

 

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