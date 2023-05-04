أبرزها المانيا وفرنسا.. ننشر أهم الدول المستوردة للأدوات الصحية المصرية خلال 2022

استحوذت 5 دول على نسبة 47% من إجمالي صادرات مصر من الأدوات الصحية بقيمة 95.544 مليون دولار.

واضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه انه حلت ألمانيا الاتحادية في المركز الأول بقائمة الدول المستوردة للأدوات الصحية من مصر رغم تراجع قيمة الصادرات لها لنحو 41.399 مليون دولار مقابل 45.36 مليون دولار بتراجع 9%.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الأدوات الصحية لفرنسا بنسبة 30% لتبلغ 10 ملايين دولار في مقابل 7.635 مليون دولار، ولإيطاليا بنسبة 20% لتصل لـ 10.907 مليون دولار في مقابل 9.109 مليون دولار.

ونمت صادرات الأدوات الصحية المصرية إلى تركيا بنسبة 24% لتبلغ 9.066 مليون دولار في مقابل 7.299 مليون دولار، لبريطانيا وشمال إيرلندا بنسبة 2% لتسجل 24.171 مليون دولار في مقابل 23.887 مليون دولار.