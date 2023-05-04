عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها المانيا وفرنسا.. ننشر أهم الدول المستوردة للأدوات الصحية المصرية خلال 2022

صدى البلد

 استحوذت  5 دول على نسبة  47% من إجمالي صادرات  مصر من الأدوات الصحية بقيمة 95.544 مليون دولار.

واضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه انه حلت ألمانيا الاتحادية في  المركز الأول بقائمة الدول المستوردة للأدوات الصحية من مصر رغم تراجع قيمة الصادرات لها لنحو 41.399 مليون دولار مقابل 45.36 مليون دولار بتراجع 9%.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الأدوات الصحية لفرنسا بنسبة 30% لتبلغ 10 ملايين دولار في مقابل 7.635 مليون دولار، ولإيطاليا بنسبة 20% لتصل لـ 10.907 مليون دولار في مقابل 9.109 مليون دولار.

ونمت صادرات الأدوات الصحية المصرية إلى تركيا بنسبة 24% لتبلغ 9.066 مليون دولار في مقابل 7.299 مليون دولار،  لبريطانيا وشمال إيرلندا  بنسبة 2% لتسجل 24.171 مليون دولار في مقابل 23.887 مليون دولار.

المجلس التصديري لمواد البناء المجلس التصديرى مواد البناء صادرات الأدوات الصحية صادرات صادرات مصر الدول المستوردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

17 وفاة و29 إصابة .. القصة الكاملة لحادث أتوبيس الوادي الجديد المأساوي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

بعد محادثة سرية.. كلوب يكشف حقيقة معاقبة محمد صلاح

لأول مرة.. العاهل المغربي يقرر اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

تفاصيل إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بمعهد ناصر

هروب الكلاب الأبرز.. 4 حالات تعرض حائز الحيوانات الخطرة للسجن والغرامة

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم فى النقد الأجنبى وتهريب العملات خارج البلاد

نقيب المحامين: الأعضاء المتعاملون مع الأفراد غير ملزمين بالفاتورة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

تغيير أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحسم مصير التحسين.. قرارات عاجلة لوزير التعليم

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ