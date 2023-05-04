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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال شهر|الحكومة تتلقى 6 آلاف شكوى والتماس بمجال الأمن.. و16 ألفاً بشأن الإسكان

مدبولي
مدبولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

   وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة إنه بالنسبة لقطاع خدمات الأمن،  فإن وزارة الداخلية استقبلت 6394 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وقد تم فحص تلك الشكاوى والتصدي لها، وذلك في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

            وحول قطاع الإسكان والمرافق، أشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى تعامُل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 16.2 ألف شكوى وطلب، كان من بينها 12.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 3.7 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وحسم 6.9 ألف شكوى وطلب منها. كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كلٍ منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.

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