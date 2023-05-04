ندخل في مجال مناخي.. خبيرة بيئة تكشف سبب برودة الجو وانخفاض الحرارة

قالت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ، إن مقولة أن طقس مصر "حار جاف صيفا.. دافئ ممطر شتاء" لم تعد تمثل الحقيقة التي نعيشها حاليا.

وأضافت “العوضي”، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أننا بدأنا نشهد زيادة عشر أضعاف فى الأمطار خلال فصل الشتاء فى مصر منذ 2019 أو 2020، موضحة أننا ندخل فى مجال مناخي مختلف منذ أكثر من عام عما تعودنا عليه.

وتابعت خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ، أننا حاليا لم ندخل بعد فى فصل الصيف، لافتة إلى أن الشعور بالبرودة الذى نشعر به الآن ليس نتيجة إنخفاض درجات حرارة، بل نتيجة الرياح الشمالية القادمة من الشمال.