روسيا: الغرب دمر الحكومة الشرعية في أوكرانيا وسلموا السلطة للمغامرين وقطاع الطرق

حملت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم (الخميس) واشنطن ولندن مسؤولية ما آلت إليه أفعال وتصرفات القيادة الأوكرانية الحالية التي ساهمت بشكل كبير في تدهور الأوضاع في كييف.

وقالت زاخاروفا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الخميس) ـ إن "الغرب دمروا الحكومة الشرعية في أوكرانيا وسلموا مقاليد السلطة للمغامرين وقطاع الطرق، وزودهم بالمال والسلاح، وقدموا لهم الغطاء السياسي والدعم العسكري".

وجاء هذا التصريح غداة إعلان "الكرملين" عن إحباط محاولة هجوم أوكرانية على مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرتين مسيرتين.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، قد حذر في وقت سابق اليوم من أن كييف ورعاتها الغربيين سيواجهون حتما العواقب الوخيمة للهجوم المضاد المخطط له، والقوات الروسية مستعدة لأي تطور في الأحداث.

