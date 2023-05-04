في أول زيارة رسمية لهولندا.. زيلينسكي يزور مقر محكمة الجنائية الدولية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم الخميس ، خلال زيارته مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أنه يجب تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العدالة بسبب حربه في أوكرانيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس مذكرة توقيف بحق بوتين للاشتباه في ترحيله لأطفال من أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال زيلينسكي في كلمته أنه يجب معاقبة بوتين على أفعاله هنا ، في عاصمة القانون الدولي.

وتنفي روسيا ، التي ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض اختصاصها ، كما نفت روسيا ارتكاب فظائع خلال صراعها مع أوكرانيا.

في وقت سابق من اليوم ، في أول زيارة رسمية له إلى هولندا ، زار زيلينسكي المحكمة الجنائية الدولية لمدة أقل من ساعة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، في فبراير الماضي ، إنه سيتم إنشاء مركز دولي لمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان في أوكرانيا في لاهاي.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية مقاضاة الإبادة الجماعية في أوكرانيا ، لكن ليس لها ولاية قضائية على جرائم العدوان المزعومة من قبل روسيا هناك.