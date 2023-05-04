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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 3241 مريضا من خلال المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد، ناظر ٣٢٤١ حالة خلال الربع الأول من ٢٠٢٣  منذ بداية تفعيل المنظومة.
وقدم مكين في بيان صحفي اليوم شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية مشددا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية.
وقالت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام المبادرة، إن الخدمة مفعلة في ١٥ مستشفى بإجمالي  ٤٠ تخصصا، كما تم تفعيل التغذية العلاجية والإقلاع عن التدخين والصيدلة الإكلينيكية.
ولفتت، أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، ومنظار العين الرقمي، ومنظار الجلد الرقمي، وسماعة الطبيب الرقمية، وجهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، ومنظار الأذن الرقمي، ومقياس ضغط الدم الرقمي، وميزان الحرارة الرقمي، وطابعة، وماسح ضوئي، وكاميرا.

المبادرة الرئاسية لموجات فوق الصوتية موجات فوق الصوتية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة

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