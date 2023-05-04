شعبة المواد الغذائية: زيادة سعر السولار لن يؤثر على أسعار السلع

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة , بغرفة الاسكندرية التجارية , أن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه , لن يؤثر على زيادة أسعار المواد الغذائية سواء في ( السوق الحرة أو المقررات التموينية المخصصة لمستحقي الدعم التمويني ) , مشددا على أن كل شركة ستقرر هل ترفع سعر منتجها من عدمه، وفقا لدراسات السوق ومدى تأثرها، موضحا أن بعض الشركات ستفضل الاحتفاظ بالحصص السوقية الخاصة، بدلا من رفع أسعار بعض منتجاتها.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية أن كل شركة ستتخذ قرارها وفقا لظروفها الخاصة وتكلفة النقل من عناصر الإنتاج لديها. , وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم , انه من المؤكد طبعا ان آلية “العرض والطلب” هي من يتحكم فى السعر ولكن يوجد ممارسات أخرى تؤدى إلي ارتفاع الأسعار بدون مبرر.

و قال المنوفي , انه سيتم تشكيل غرف عمليات من مجلس إدارة الشُعبة، تتابع توافر وعمل محلات “ البقالة والعطارة والسوبر ماركت ” بالأسواق، للتأكد من توافر السلع بالأسواق ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية , و منع تلاعب بعض ضعاف النفوس من التجار بالأسعار علي حساب المواطن او حجب السلع و تخزينها تمهيدا لرفع أسعارها .