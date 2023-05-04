بعد زيادة سعر السولار.. تعريفة الركوب الجديدة بجميع مواقف محافظة الجيزة|شاهد

اجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أمس الأربعاء، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى .

سعر السولار الجديد 2023

وفي ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار

قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023 .

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه.

تعريفات الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة



حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

زيادة 10 % لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم

وقال محافظ الجيزة إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة لا تتعدي ١٠ % لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة .

وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفية.

تعليق لافتات بالتعريفة الجديدة في مواقف الجيزة

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضح به خط السير وتعريفة الركوب , مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة .

حملات تفتيشية مستمرة لمنع استغلال المواطنين

كما كلف المحافظ جهاز السرفيس ومديرية ومباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.