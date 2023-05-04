ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم فى النقد الأجنبى وتهريب العملات خارج البلاد

نجح رجال أمن القاهرة في القبض علي ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة خارج البلاد .

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قد تمكنت من ضبط شخصين وبحوزتهما مبلغ مالى و2 سيارة .

وإعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة من خارج البلاد وهو ما يعرف بنظام "المقاصة" وأضافا بإقتصار دورهما على إستلام وتسليم المبالغ المالية بالإتفاق مع أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – مديرية أمن الجيزة) تم إستهداف الأخير وضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها وإعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه " يحمل جنسية ذات الدولة ومقيم بها " حيث يقوم الأخير بتجميع مدخرات المصريين المقيمين بذات الدولة من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليمه ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم المقيمين داخل البلاد مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.