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مدير مكتب المنسق الأممي يشكر مصر على جهودها في خدمة النازحين من السودان

صدى البلد

توجه مدير مكتب المنسق الأممي الإقليمي ماكس شوت، بالشكر إلى مصر على جهودها في خدمة النازحين من السودان.

وقال شوت، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" على هامش وجوده في معبر أرقين البري: "نحن هنا للتعرف على الاحتياجات الإنسانية للفارين من السودان، وتقييم المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "أنا متأثر جدًا بما رأيته الآن والخدمات المقدمة من السلطات المصرية، وما وفرته من مستلزمات المياه والطعام والمأوى".

كما أكد أن الأمم المتحدة تقدم الاحتياجات العاجلة للنازحين، متابعًا:"جاهزون لتلبية الاحتياجات الضرورية والإنسانية".

وتابع: "أود أن استغل الفرصة بتوجيه الشكر لمصر على إبقاء معبر أرقين مفتوحًا أمام المساعدات العاجلة للفارين من العنف والاشتباكات في السودان".

وأردف: "أتطلع لتعاون الفاعلين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والحكومات الغربية والسلطات المصرية، من أجل مساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم".

واختتم: "يجب أن تتعاون تلك الجهات من أجل مساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم، سواء الموجودون في مصر أو على الجانب الآخر من الحدود في السودان، نحن نعمل بشكل مكثف للتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم".

النازحين السودان معبر ارقين أرقين البري

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