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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن الاحتفاظ بقوات على الحدود مع مولدوفا لهذا السبب

وزير الخارجية الاوكراني
وزير الخارجية الاوكراني ديميترو كوليبا

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، اليوم الخميس، أن بلاده تحتفظ بقوات على الحدود مع مولدوفا، لأنها ترى من الضروري الاستعداد لاحتواء محتمل للمخاطر من جانب بريدنيستروفيه.

وأضاف الوزير في حوار تلفزيوني أن بريدنيستروفيه تشكل خطرا على حدود الجنوبي الغربي، الخطر الذي يجبرنا على إرسال قوات إلى هذا الجزء من الحدود، من أجل احتواء الوضع والسيطرة عليه.

وأكد أن بريدنيستروفيه هي مسألة سلامة وسيادة  أراضي مولدوفا.

وشدد كوليبا على أن أوكرانيا، مستعدة لقبول أي مسار تختاره مولدوفا لإعادة دمج بريدنيستروفيه.

و أوضح كوليبا أنه لدى مولدوفا الحق في تحديد كيفية تطوير نفسها وكيفية حل مشكلة بريدنيستروفيه، شدد على أن هذه مشكلة من الناحية العسكرية موجودة بالنسبة للأوكرانيا أيضاً.

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