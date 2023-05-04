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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الحوار الوطني.. مكسب سياسي لم تحصده مصر من قبل |قراءة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ جلسات الحوار الوطني الأربعاء 3 مايو 2023، بمشاركة واسعة وفعالة من لفيف متنوع من كل طوائف المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك ممثلي الأحزاب بمختلف أيدولوجياتها ومنظمات المجتمع المدني، وحضور قوي من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، والعقول القادرة على تخطى جميع الأزمات التي تواجه المجتمع، بالإضافة إلى لفيق من قيادات الأحزاب السياسية، وأعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء من حزب النور، لفيف من الشخصيات العامة.

وعلى طاولة واحدة حرص الجميع على المشاركة لإعلاء راية الوطن، خلال الجلسة الافتتاحية الحوار الوطني التي تمثل بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وأعرب الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" عن سعادته لحضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التي عقدت الأربعاء في أرض المعارض بمدينة نصر، مؤكدا أن مجمل الكلمات التي طرحت في الجلسة والأفكار والرؤى تعد مكسباً سياسياً لم تحصده مصر على مدار تاريخها الطويل، ولم يحققه صراع حزبي ولا تطاحن سياسي.

وقال هاشم: "أصدق ما فيه أن الدعوة جاءت مدعومة من القيادة السياسية وفتحت أذرع الحوار لكافة الأطياف السياسية والفكرية بل وكل فئات الشعب عبر المنصات الإلكترونية"، مشيرا إلى الشفافية والوضوح التي تتسم بها جلسات الحوار الوطني من خلال البث المباشر لفعالياتها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والتأكيد على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية لمجريات الحوار الوطني.

وعن كلمة الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، قال رئيس منتدى "دراية": "سوف نقف أمامها كثيراً، ولفترات طويلة، فقد كان للخبرة والوطنية والفهم للقضايا العامة حضور طاغي، وكان لتساؤلاته الذكية أكبر الأثر في الإحساس بأهمية هذا الحوار وضرورة متابعته".

وتوجه هاشم بالشكر للقيادة السياسية الواعية التى رغم كافة التحديات والصعاب والأزمات التى تحيط بالوطن، حرصت على دعوة جميع فئات المجتمع المصري للمشاركة والتواصل فيما بينها من أجل تحقيق الصالح العام للوطن دون استبعاد أو إقصاء أو تهميش، لتنتقل الدولة المصرية إلى عهد جديد يتسم بحرية الرأى والفكر.

وأخيرا قال هاشم: "اليوم اجتمع الجميع على حب الوطن ومن أجله، وكان الشعور بالأزمة والإرادة الصادقه في الخروج منها واضحاً للعيان دون  مغالاةٍ أو غلوٍ ".

وقد تلقى المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" دعوة رسمية من مجلس أمناء الحوار الوطني لحضور الجلسة الافتتاحية لانطلاق الحوار الوطني الذي تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، والإعلاميين وكتاب الرأي، ورجال الدين، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى "دراية" تقدم بمقترح حول محاور الحوار الوطني ومحدداته وآليات تنفيذه والنتائج المرجوة منه، للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بناء على تكليفها للمنتدى بذلك الأمر عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لأبناء الوطن.

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