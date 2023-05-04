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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 31 ألف طن قمح في المنوفية.. والمحافظ يتفقد صوامع شبين الكوم..صور

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد توريد القمح

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم توريده من أقماح بصوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتي الآن بلغ 31 ألف طن ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة انتظام سير العمل بمجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بجوار موقف الباجور بسعة تخزينة 30 ألف طن.

 رافقه نائبه محمد موسي ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ،  هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم .

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ووسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين ، تفقد محافظ المنوفية منظومة العمل واطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أية معوقات ، مشيراً إلي أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مناشداً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام .


فيما شدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين ، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكداً بأن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .

توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية
بدء موسم الحصاد صوامع وشون محافظ المنوفية محصول القمح مديرية التموين والتجارة

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