صرف صحي الإسكندرية: تجديد شهادة الأيزو للمعمل المركزي للمرة السادسة

أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 للمعمل المركزي والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»

وأشار، إلي أن تجديد اعتماد الشهادة جاء بعد إجراء فريق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" الاختبارات اللازمة لاعتماد تجديد شهادة أيزو المعامل 17025 لعدد 19 تجربة واجتيازها دون ملاحظات، مؤكداً على أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلى أعلى معدلات الدقة لنتائج التحاليل والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

وأوضح أن الشركة، تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة المعامل والجودة وذلك من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة ، الأمر الذي انعكس على تجديد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي للمرة السادسة على التوالي، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع الجودة بالشركة.

وشدد على الوصول بمعاملها إلى أعلى درجات الكفاءة والجودة بتوفير أحدث تكنولوجيات أجهزة التحاليل، وأفضل الكوادر البشرية بما يساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويستقبل المعمل عينات من جميع المنشأت الصناعية والجهات البحثية بغرض اجراء التحاليل اللازمة اعتمادا علي المواصفة الدولية ايزو المعامل Iso17025.

كما يوفر التدريب النظري والعملي لطلبة الجامعات والابحاث والدراسات العليا علي احدث الاجهزة المعملية علي يد امهر الكيميائين المعتمدين من الجهات المختصة وكذلك التدريب النظري و العملي للكيميائين و الفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة ب wastewater management.

ويقوم بتقييم وحدات المعالجة لكافة المنشات الصناعية والقري السياحية للتأكد من كفاءة تشغيلها قبل الصرف علي الشبكة العامة و الاعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون و امدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.