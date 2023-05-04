البورصة تخسر 31.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 31.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 17295.27 نقطة، خلال الأسبوع الماضى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2978.40 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 4521.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 20651.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.118 مليار ورقة منفذة على 312 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.114 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 78.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.35%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.