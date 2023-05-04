صوت الشعب: الحوار الوطني روشتة علاج لمشكلات الوطن

أكد المستشار أحمد البراوي، وكيل مؤسسي حزب صوت الشعب، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت عرسا ديمقراطيا لا يتكرر كثيرا ، فهذه أول مرة يجتمع هذا الكم الهائل من أطياف الشعب المصري بكل تنوعاته السياسية والاجتماعية باختلاف ايدلوچياتهم، بالإضافة لممثلى منظمات المجتمع المدني والمتخصصين في جميع المجالات، والخبراء ورجال الدين والشباب.

موضحا فى بيان صحفى له أن مصر اعتادت خلال السنوات الماضية اطلاق مؤتمرات متخصصة أو مؤتمرات حزبية أو مؤتمر لتيار معين، ولكن الحوار الوطني هو تجمع وطني استثنائي لا يتكرر كثيرا، يضم المؤيد والمعارض.

وأضاف إن الحوار الوطني أداة مهمة لتعزيز مشاركة جميع الأطياف في صناعة مستقبل هذا الوطن، والعمل على إيجاد الحلول للعبور من تلك الفترة الراهنة والوقوف بجانب الدولة المصرية ، مشيرا إلى المشاركة الفعالة لدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب وقيادات الحزب في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وتقديم اوراق المقترحات التي تناقش فيها قيادات الحزب مع الاعضاء خلال الفترة الماضية.