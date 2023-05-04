تدهور العلاقات العسكرية..أمريكا تتصل والصين ترفض الرد

قال رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية ويليام بيرنز اليوم، إن الصين تتجاهل المحاولات الأمريكية لعودة الاتصالات على المستوى العسكري.

وليست هذه المرة الأولي التي تشتكي فيها أمريكا بشكل علني رفض الصين الرد علي اتصالتها، فبعد حادث المنطاد الذي وصفته إدارة بايدن بأنه يستخدم لأغراض تجسس، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في، "إن وزارة الدفاع الصينية ترفض أي محاولات للتواصل بين الجيش الأمريكي ونظيره الصيني".

ومن جانبها، أكدت الخارجية الصينية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل كامل عن توتر العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وأنه يجب على واشنطن التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

ونصح وانج وينبين، الجانب الأمريكي بالتوقف عن الإضرار بمصالح بلاده، والتوقف عن الادعاء بتثبيت حواجز حماية للعلاقات الصينية الأمريكية مع تقويض الأساس السياسي للعلاقات الثنائية. وأشار إلي ضرورة أن تعمل واشنطن مع الصين لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة.