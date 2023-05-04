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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أسرار لفهم المرأة.. عوالم خفية في شخصية حواء لا يعرفها الرجل

صدى البلد

غالباً ما يجد الرجل المرأة غير مفهومة وحين يعتقد أنه "اكتشفها" وفهمها وعرف طريقة تفكيرها فسرعان ما "يكتشف" أنه لم يكتشف شيئاً وأنها فعلاً تختلف عنه في طريقة التفكير والمشاعر ، وقد يصل الرجل أحياناً إلى نتيجة أن المرأة فعلاً "معقدة" وليس من السهولة أبداً التعرف على ما "يدور" في بالها ،  ويصعب عليه التعرف على طريقة تفكيرها.. على الرغم من أن معظم الرجال قد يتفقون مع فكرة أن المرأة هي مخلوق غامض ومعقد وصعب الفهم إلا أن الأمر يقوم فقط على فكرة "حسن" التواصل.

لذلك نقدم في هذا التقرير بعض  الأسرار  التي يجب على الرجل معرفتها لكي يفهم المرأة وفقا لموقع "bilgiustam"

1- تريد المرأة الرجل أن يكون صادقاً ومخلصاً :

جميعنا نرغب بشركاء لحياتنا صادقين ومخلصين دائماً، وليس منا من يرغب بأن ينخدع يوماً ما، ولا نستثني النساء من ذلك بالطبع، حيثيمكن للمرأة أن تسامحك على العديد من الأمور إلا أن تخون ثقتها بك، فبغض النظر عن الوضع أو مدى سوء الخطأ الذي ارتكبته، ستقومالمرأة دائماً بالاستماع إليك وستساعدك على حل المشكلة.

2- توافق النساء على قضاء الرجل وقتاً خاصاً مع أصدقائه :

هذا سر آخر لا يعلم بأمره معظم الرجال، حيث توافق العديد من النساء على قضاء أزواجهن وقتاً خاصاً مع أصدقائهم، وتتفهم تماماً أنهمبحاجة لبعض المساحة لأنفسهم وقضاء بعض الوقت مع أصدقائهم أو مشاهدة مباريات كرة القدم أو الاستمتاع بأنواع مختلفة من الألعاب. ولكن المشكلة الوحيدة لديها هي أن تشعر بعدم اهتمام زوجها بها بسبب قضائه معظم وقته مع أصدقائه.

3- تخشى المرأة أن ينجذب زوجها لإمرأة أخرى:

من مخاوف المرأة الخفية أن يكون زوجها منجذباً لامرأة أخرى في حياته أو عمله، والسبب في ذلك هو أننا نرغب جميعاً بامتلاك ما لا يمكنامتلاكه، لذلك تخشى المرأة أن تخطف امرأة أخرى قلب زوجها، وهذا أسوأ ما قد يحدث لها.

4- ترغب المرأة بالمزيد من المفاجآت والهدايا :

جميع النساء يحلمن بأن يظهر لهن شريك حياتهن إبداعه ويفاجئهن بالهدايا كلما أمكنه ذلك، حتى لو كانت مفاجآته بسيطة كقطعة منالحلوى، فإن ذلك يشعرهن بالحب والتميز، وليس على الهدية أن تكون ثمينة، فمجرد أن تظهر لها روح المبادرة والاهتمام والشغف العميق،هذاأمر لا يقدر بثمن

5- ترغب المرأة أن يكون زوجها هو المبادر دائما

وهذا أمر هام! لا تفضل المرأة الاهتمام والتخطيط والقيام بكافة الأمور بنفسها، بل تحب أن يبادر الرجل بذلك، وبالرغم من أنها لا تفصح عنرغبتها هذه، إلا أن على الرجل معرفة مدى أهمية تنفيذه لبعض المهام ومفاجأتها بها، فهذا يدل على مشاركته واهتمامه ورعايته وحبه لها.

6- تحتاج المرأة إلى مساحتها الخاصة:

إذا قالت لك المرأة أنها بحاجة إلى بعض المساحة، هذا لا يعني أنها لا ترغب برؤيتك معها، بل هي تريد منك أن تتفهمها فقط ومع ذلك الكثيرمن النساء يعترفن بأنهن بحاجة إلى قضاء بعض الوقت بمفردهن أيضا، مثل 20 دقيقة على الأقل من العزلة يوميًا من أجل راحة البال دونأن يطرح أحد أسئلة.

7-  تلاحظ المرأة وتفهم لغة الجسد في الرجل:

من المعروف أن للنساء لديها حاسة سادسة، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع العلاقات! حيث تلاحظ المرأة دائماً وتحلل التفاصيل الصغيرةفي الشخص الآخر، بما يشمل لغة الجسد لزوجها، فتكون على علم بتعاطفه مع الأخريات  أو بفتاه أخرى بالرغم من أنها لم تلتق بها منقبل ، وبمجرد أن تلاحظ شيئاً مريباً، يبدأ هذا الشيء بمضايقتها حتى لو لم تكن على علم بماهيته بالضبط، وإذا شكت المرأة بشيء ما،فستكون مستاءة جداً في حال قضاء زوجها وقتاً طويلاً خارج المنزل بدلاً من قضائه معها.

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