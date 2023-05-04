عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

صدى البلد

على الرغم أن الحب يعتبر شيئاً أساسيّاً لبناء علاقة عاطفية ناجحة، لكنّه لا يكفي لضمان استقرارها وثباتها وتضميد الخلافات والمشاكل بينالشريكَين، لأن بمجرد غياب منطق الشراكة والحوار وقبول المطبّات والخلافات، فإنّ مصير العلاقة سيكون الفشل  والكثير منهم يتجاهلمواجهة المصاعب التي يمكن أن تعترض وتعرقل طريقه وهي كثيرة في العلاقة الزوجية ، لأن ما تظهره الحياة الزوجية يختلف عما هو مبنيعلى العاطفة فقط، فما تصوِّره لنا القصص والروايات يختلف تماما عن الواقع ، إذا فالحب ليس سببًا كافيًا للزواج وبخاصةٍ بعد مضي فترةوجيزة من الاقتران، لذا فإن الحب الرومانسي لم يعد يمثل سببًا قويًّا للزواج لاستمرار العلاقه، ولأن الزواج يعتمد أكثر على العقل والمنطقوهو الطريق الذي يدل على بلوغ الزوجين مرحلة النضج، بحيث يحددان أهدافهما ويختار كلٌّ منهما شريك الحياة المناسب من خلال نظرةواقعية إلى الأمور.وهنا فقط نستطيع أن نوضح أهم الأشياء

التي قد تعادل الحب في الأهمية، يجب تواجدها.. وفقاً لموقع "infinity"

الأمان

تحتاج العلاقة بين الزوجين إلى الكثير من الأمان والتي تعد عنصراً أساسياً من عناصر السعادة إلى جانب الحب، ومن دون وجود الأمانبين ،الشريكين يستحيل الاستمرار خاصةً وأن وجودها سيجعل كل من الطرفين متفاهمين مع بعضهما.

التوافق:

يجب أن يكون هناك مستوي من التوافق الفكري والاجتماعي لدي الزوجين، تجنباً للخلافات بصورة دائمة، لن أقول أنه لن يحدث خلافات بينالزوجين، بالطبع سيحدث! ولكن إن لم يكونا علي توافق سيزيد احتمالية حدوث الاختلافات باستمرار .

التقدير:

إن تقدير الشريكين لبعضهما وللعلاقة أمر في غاية الأهمية لاستمرارها، فلا يمكن لهما الاستمرار دون الشعور بالتقدير. وذلك عن طريقتعبير كل طرف للآخر عن مدى حبه وامتنانه للشريك

الوفاء:

بالطبع إن أحد أهم الخصال التي يحتاجها الحب إلى جانبه لاستمرار العلاقة الزوجية بنجاح . الوفاء يعني المحبة والدعم، وعدم وقوعالخيانة بكافة أشكالها.

المشاركة:

تعتبر تعاون ومشاركة كل طرف للآخر ما يخصه، مشاورته في أموره، الاستماع إلي آراءه، لا يجب أن يكون كل طرفٍ في عالم بمفرده! كماأن المشاركة تنمُ عن الاهتمام، فالأصدقاء دائماً ما يتشاركون أسرارهم وحتي أبسط الأمور العادية، فماذا عن الأزواج!

المبادرة:

مبادرة كل طرف بإسعاد الآخر، مساعدته، تقديم الدعم والحب دون مقابل، عدم انتظار إحداهم الآخر بالبدء في المبادرة حتي يقوم الآخرباتخاذ خطوته ويقوم بإسعاد الطرف الآخر.

التعاون:

من المهم التعاون بين الزوجين حتي تستمر الحياة، في كل شئ على ما يرام، في أعمال المنزل، تربية الأبناء، تدبير أمور المنزل أثناء الأزمات،لن يستطع إحداهما تحمل الأمر بأكمله وحده.

التواصل والتفاهم:

لابد إيجاد لغة تفاهم مشتركة بين الزوجين من خلال تخصيص أوقات كافية للتواصل والحديث والاستماع عن كل الأمور التي تخص العلاقةبينهما،

ومع كل ذلك بالتأكيد سيحدث اختلافات، المهم هو التجاوز والتخطي الخلافات والمشكلات التي تواجههم للوصول إلى التفاهم والاستمراربالحياه .

التسامح:

العلاقة الزوجية تجميع بين اثنين من مكانين وبيئتين وتربيتين مختلفتين، ذلك إلى جانب الاختلاف في الشخصية والطباع والميول والرغبات،وكل ذلك يحتاج لبعض التنازل من الطرفين إلى جانب التسامح ليستطيعا الوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة ويعيشا بسلام .


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

روسيا تكشف عن دخول العلاقات مع فرنسا "نظام الصمت"

مشاهد من يوم القيامة .. تعرف على تفاصيل خسوف القمر غدًا

نائب أوكراني يعتدي بالضرب علي سكرتير الوفد الروسي في قمة بابسيك

فؤاد وتامر عاشور وحميد.. توافد النجوم على حفل روائع الموجي بالسعودية

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ