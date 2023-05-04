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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة المواد الغذائية: أسعار السلع التموينية استرشادية والمواطن لا يدفع جنيها| حوار

صدى البلد

قال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، إن الزيت ارتفع بنحو 5 جنيهات ليسجل 30 جنيها، بينما السكر سجل 12.60 جنيه، بينما الأرز سجل 12.60 جنيه، والدقيق بسعر 18 جنيها.

وأضاف، أن هذه الأسعار استرشادية للمواطنين، أي أن المواطن الذي يحصل على دعم بقيمة 50 جنيها، لا يدفع قيمة السلعة، مشيرا إلى أن البطاقة التي تتضمن على 4 أفراد، تأخذ دعم بقيمة 200 جنيه، ففي السابق كان يأخذ 4 زيت و8 سكر و2 أرز، الآن سوف يأخذ 4 زيت و6 سكر فقط، وبذلك سيكون كم السلع أقل، وذلك.

وأكد أن ما يهم المواطن الآن هو توافر السلع، فهو دعم لا يدفع مقابله فلوس، مشيرا إلى أن بالمقارنة بالسوق الخارجي، فإن السكر وصل سعره في السوق الحر نحو 20 جنيها، فإن في الدعم وصل سعره إلى 12.60 جنيه، أي بتخفيض يصل إلى 40%.

أسعار السلع التموينية عن شهر مايو 2023

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهان.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

وأكد الدجوي، إنه يتم صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري بشكل طبيعي، لافتا إلى أن عمليات صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري تتم من خلال 2000 بقال تمويني، و630 منفذ جمعيتي، علاوة على 16 فرع مجمع استهلاكي، و66 سيارة سلع شباب خريجين، مضيفا أن منافذ البقالة التموينية قامت بصرف الاستعاضة الأولي بواقع  25% من الربط  الشهري ، مؤكداً  أنها تبدأ العمل  من الساعة 9 صباحا لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات.

وعن زيادة أسعار السلع المدعمة لشهر مايو قال الدجوى أنها أسعار استرشادية والمواطن لايدفع اي مقابلا ماديا للحصول عليها ، لافتاً إلى أن البطاقة 4 أفراد تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه ، وتصرف 4 زيت و6 سكر في حالة استفادتها من المنحة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية ستحصل علي سلعة إضافية .

وأوضح الدجوي ، أنه تم رفع سعر الزيت التمويني من 25 إلى 30 جنيها زنة 800 مللي، والسكر من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو، والأرز من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو.

التموين أسعار السلع التموينية شهر مايو وزارة التموين هشام الديجوي

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