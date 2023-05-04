استعدادًا للانطلاق من مدينة الإنتاج.. الحمراوي مديرًا لمكتب قناة الغد بالقاهرة

قررت إدارة قناة "الغد" الإخبارية برئاسة السيد عباس ناصر - المدير العام للقناة تعيين محمد الحمراوي - مديراً لمكتب القاهرة.

وانضم الحمراوي إلى القناة مراسلاً منذ عام 2013 وساهم في العديد من التغطيات الإخبارية والبرامجية للقناة، ليتم اختياره مديراً لمراسلي مكتب القاهرة منذ عام 2016، قبل أن يتم تعيينه اليوم رسمياً لمدير مكتب القاهرة، وذلك في إطار إعادة الهيكلة الإدارية للقناة، استعداداً لانطلاقة القناة في ستوديوهاتها الجديدة التي يتم تجهيزها حالياً وفقاً لأحدث وسائل وآليات الإنتاج داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.