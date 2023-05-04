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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعتبارا من الأحد..البورصة: 10% حدا أقصى لصعود السهم خلال جلسة مزاد سعر الإقفال

رامي الدكاني
رامي الدكاني

أصدر رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، قرارًا رقم 402 لسنة 2023، بشأن إضافة شرط لمحددات السعر المحسوب كسعر إقفال يومي للورقة المالية خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (الشرط Y).

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم إضافة شرط لمحددات السعر المحسوب كسعر إقفال يومي للورقة المالية خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (الشرط Y) كحد أقصى/أدنى لنسبة التغير السعري المسموح به على الورقة المالية، وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال تلك الجلسة كسعر إقفال يومي للورقة المالية كحد أقصى بنسبة 10% صعودًا أو هبوطًا للسوق الرئيسي، ونسبة 5% صعودًا أو هبوطًا لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونصت المادة الثانية على أن يكون للجنة العمليات النظر في تخفيض النسبة المشار إليها في المادة السابقة بناءً على تقديرها للأثر على استقرار المعاملات في السوق، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يكون لها النظر في زيادة النسبة المشار إليها في المادة السابقة بناءً على تقديرها للأثر على استقرار المعاملات في السوق، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتولى الأمانة الفنية للجنة العرض على اللجنة دوريًا كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويتم نشر أي تعديلات تتم على النسب المشار إليها في المادة الأولى من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويتم إبلاغ الهيئة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 مايو عام 2023، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار.

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