سفارة الإمارات تشارك في المهرجان الدولي السابع للأم المثالية بالأقصر

شاركت سفارة دولة الإمارات لدى مصر، في المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، والذي عقد برعاية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبالتعاون مع جامعة الأقصر ومؤسسة مشوار التنموية وجمعية أهدي، وأقيم بساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر المصرية.

حضر المهرجان الدكتور سالم الكعبي نائب سفير الدولة لدى مصر، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، ونائب محافظ الأقصر، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر، والدكتور صلاح الدين الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية.

وقال الدكتور سالم الكعبي نائب سفير الدولة لدى مصر: "إن مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات تمتد لأكثر من 50 عامًا، حيث حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا المجال؛ حتى أصبح للمرأة الإماراتية دورها البارز في تنمية الوطن ورفاهية الدولة، نتيجة للدعم اللامحدود التي تتلقاه من القيادة الرشيدة ومن «أم الإمارات» الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي ساهمت بجهودها في تمكين المرأة الإماراتية، وتكريمها للأمهات الإماراتيات، وتقدير تضحياتهن.

وأشار الكعبي إلى أنه منذ سنوات عديدة تعيش المرأة الإماراتية أزهى عصورها، حيث تجني ثمار النهج السديد الذي وضعه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في دعم المرأة وضمان حقوقها منذ بدايات تأسيس الدولة، بينما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة دعم تلك المسيرة المباركة، من خلال الكثير من القرارات والمبادرات، وهو ما ساهم في تعزيز حضور أبنة الإمارات في كافة المجالات، لتنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة الريادة.

ونوه الكعبي إلى أنه تفعيلاً لتلك التوجهات الداعمة للمرأة؛ كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، حيث أقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، بما يتناسب مع طبيعتها، كما نصّ على حقها في التعليم، والالتحاق بالوظائف خاصة الحكومية، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية.

أضاف الكعبي: ونتيجة لذلك الدعم وتلك المساندة، تحقق دولة الإمارات إنجازات متتالية في ملف التوازن بين الجنسين، حيث تُوجت بالمركز الأول عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2022، والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما ارتقى أداء الدولة في التقرير إلى المرتبة 68 عالميًّا، متقدمة 4 مراكز في عام واحد.

وأشار الكعبي إلى أنه في المجال السياسي قامت الإمارات بزيادة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، كما يشهد التشكيل الوزاري الحالي لحكومة دولة الإمارات وجود 10 وزيرات يمثلن نسبة أكثر من 27% من التشكيل الحكومي، لتحقق بذلك المرأة الإماراتية المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في المراكز القيادية وهيئات صنع القرار.

ولفت الكعبي إلى أن النساء في دولة الإمارات يشغلن ثلثي وظائف القطاع العام، منها 30% في المراكز القيادية، و15% في المناصب التقنية والأكاديمية.

وشدد على أن أبنة الامارات أشواطاً كبيرة في طريق التمكين الاقتصادي، حيث يبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات ما يزيد على 23 ألف سيدة، مشيرا إلى أنه في المجال العلمي شاركت المرأة الإماراتية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بنسبة 50% من الفريق القيادي، بينما تشكل 34 بالمائة من إجمالي فريق العمل بالمشروع.

ونوه إلى أنه في مجال الطاقة النووية السلمية، تجاوز عدد بنات زايد المشاركات في البرنامج النووي السلمي الإماراتي نسبة الـ 20%، وهو ما يفوق النسب المسجلة في البرامج العالمية للطاقة السلمية، لافتا إلى أن المرأة الإماراتية تشارك بفعالية في العمل الدبلوماسي، حيث تمثل %11 من سفراء الدولة، كما تمثل 43% من العاملين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، و60% من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.