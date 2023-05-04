عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصراع يشتعل.. الناتو يبحث فتح مكتب في اليابان.. والصين تتهمه بتقويض السلام

صدى البلد

يسعي الناتو في الآونة الأخيرة إلي تعزيز تعاونه مع العديد من بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ، مثل اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزلندا وأستراليا، بهدف حصار الصين اقتصاديا وعسكريا وردع كوريا الشمالية التي تمثل تحديا كبيرا للعالم بسبب تجاربها النووي.

 

الناتو يخطط لفتح مكتب في اليابان

ذكرت وكالة "رويترز"، أن حلف شمال الأطلسي يخطط لفتح مكتب اتصال خاص به في اليابان بهدف مواجهة التحدي الجيوسياسي الذي تتبناه كلا من روسيا والصين، من أجل تعزيز التشاور بين حلفاء الناتو نيوزلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية.

ولكن لم يرد المتحدثون باسم الناتو ووزارة الخارجية اليابانية على تقرير رويترز حتي الآن.

وقالت صحيفة نيكي اليابانية في تقريرها، إنه من المقرر مبدئيًا أن يضم مكتب الاتصال المقترح شخصًا واحدًا فقط وسيعمل في طوكيو العام المقبل، لكن التفاصيل مثل ما إذا كانت اليابان ستوفر التمويل وما إذا كان سيتم توفيره من قبل الناتو لا تزال قيد المناقشة.

وبحسب التقرير، فإن الناتو يمتلك مكاتب مماثلة في نيويورك وفيينا وأوكرانيا وأماكن أخرى، لتسهيل التواصل بين أعضاء الحلف.

 

ردع الصين

وفي يناير من هذا العام زار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليابان وكوريا الجنوبية علي التوالي، كما التقي فوميدو كيشيدا، لبحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين.

وفي بيان مشترك عقب اجتماعهما، قال الاثنان، إن الهجوم الروسي علي  أوكرانيا وتعاون موسكو العسكري المتعمق مع بكين خلقا أخطر توتر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وتعهد الجانبان بتعزيز علاقتهما لمواجهة التحديات الأمنية التاريخية.

وتسعي اليابان وحلف شمال الأطلسي إلى تعميق التعاون في مواجهة التهديدات الإلكترونية والتقنيات التخريبية والمعلومات المضللة، بهدف توقيع شراكة مصممة بشكل فردي قبل قمة الناتو في يوليو.

 

الصين تتهم الناتو بتقويض السلام في المنطقة

ومن جانبها، قالت الخارجية الصينية اليوم، إن آسيا هي مكان للسلام والاستقرار، وأرض التعاون والتنمية ولن تصبح ساحة معركة للصراعات الجيوسياسية.

 

وأكدت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، أن توسع الناتو المستمر شرق آسيا والمحيط الهادئ، وتدخله السافر في الشؤون الإقليمية، سيقوض بكل تأكيد السلام والاستقرار في المنطقة، ويعزز المواجهة بين المعسكرات المختلفة.

 

وأضافت، يجب أن تكون جميع بلدان شرق آسيا في حالة تأهب قصوى، لمواجهة تلك التهديدات.

استراليا الخارجية اليابانية المحيط الهادئ حلف شمال الأطلسي حلفاء الناتو روسيا والصين كوريا الجنوبية وزارة الخارجية اليابانية ينس ستولتنبرغ قمة الناتو روسيا توسع الناتو الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية للقصف

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

اقتراب خطير.. تحرك عسكري عاجل من لندن بسبب الأسطول الروسي

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الفرق بين علم الفلك والتنجيم المنهي عنه شرعًا.. الإفتاء توضح

أحمد فهيم: شخصية سيد العمدة اتعرضت عليا قبل التصوير بيومين فقط

الظروف متناقضة.. تعليق مثير من بركات على لقاء الأهلي وبيراميدز في السوبر

تعرف على عقوبة جريمة تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سندات الحكومة

ستعانون من العقوبة.. تحذير عاجل من رئيس الشيشان بعد محاولة اغتيال بوتين

الدواء فيه سم قاتل.. المصل واللقاح تحذر من حقنة هتلر للبرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السير الذاتية وقوائم الملوك.. وثائق هامة في تاريخ مصر القديمة

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

7 أسرار لفهم المرأة.. عوالم خفية في شخصية حواء لا يعرفها الرجل

الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ