الصوت المصري الأصيل.. رامي صبري يتغزل في شيرين عقب حفل روائع الموجي

أشاد الفنان رامي صبري، بحفل روائع محمد الموجي وغناء الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب رامي صبري: “#شيرين‬⁩ الصوت المصري الاصيل اللي بنفتخر بيه علي اي مسرح في وطنا العربي الجميل.. تحيا مصر ‏وكمان الصوت الجميل ⁧‫#مي_فاروق‬⁩ ومفيش أحلي من صوت الاحساس ⁧‫#انغام‬⁩”.

وشاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفل روائع الموسيقار محمد الموجي، والذى بدأ بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب، فى كواليس الحفل، حيث ظل ممسكاً بيدها.

أنغام تفتتح الحفل

وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام فى السعودية، ويحييه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.