كوريا الشمالية تهدد بالحرب الباردة بسبب الردع الأمريكي

نقلت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، انتقادات بيونج يانج لاقامة اتفاق القمة الأخير بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بشأن تعزيز الردع الأمريكي الموسع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اتفاقية القمة سيجعل مجالا جديداً للحرب الباردة في شمال شرق آسيا، ويزيد من مخاطر المواجهة في المنطقة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما قالت الوكالة الكورية الشمالية إن بيونج يانج قد تقوم بمزيد من الأعمال الأستفزازية إذا تعاونت وعززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ردع واشنطن الموسع ضدها.

جدير بالذكر أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن عقدا مؤتمر قمة في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأعلن الجانبين عن اعتماد إعلان واشنطن بشأن تعزيز الردع الأمريكي الموسع ضد تهديدات كوريا الشمالية، والذي يتضمن خطة أمريكية لإرسال غواصة صواريخ باليستية نووية إلى كوريا الجنوبية.

