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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يعلق على حفل روائع محمد الموجي

عمرو دياب
عمرو دياب

علق الفنان عمرو دياب، علي حفل روائع محمد الموجي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب عمرو دياب: “عظمة وفخامة الموسيقار الكبير محمد الموجي وصديقي المبدع الفنان يحيى محمد الموجي، وشكرا لصانع الحدث الكبير الصديق الفنان المستشار تركي آل الشيخ”.

 

أنغام تفتتح الحفل 

وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام فى السعودية، ويحييه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

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