النهاية المأسوية.. سائقة تنهي حياة عروس بعد 5 ساعات من زفافها

رصدت العربية تقرير فيديو عن حادث مروع ينهي حياة عروس بعد 5 ساعات من زفافها، إنها النهاية المأسوية التي شهدتها عروس أمريكية، حيث لقيت حتفها بعد 5 ساعات فقط من زفافها في حادث تصادم.

وقال التقرير إن “سامانثا ميل”ر البالغة من العمر ال 34 عاما، استقلت عربة مع زوجها قبل أن تصدمها سائقة مخمورة، مما أدى إلى انقلاب العربة عدة مرات.



وأوضح التقرير، أن الحادث أسفر عن وفاة العروس متأثرة بجروح خطيرة وإصابة زوجها بعدة كسور في العظام وإصابة في المخ خضع على إثرها لعملية جراحية.

السرعة الطائشة التي أنهت حياة العروس وإصابة الكثيرين

وأشار التقرير إلى إصابة 3 ركاب أخرين اثنان منهم في حالة خطرة، فقد كشفت السلطات المحلية أن المتسببة في الحادث الأليم هي شابة تبلغ من العمر 25 عاما وجهت إليها تهمة قتل طائش عن طريق الخطأ، حيث كانت تقود سيارتها بسرعة 65 ميلا في منطقة يفترض ألا تتجاوز السرعة فيها 25 ميلا.