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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هالة السعيد: 3,9 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعات تنموية في الوادي الجديد

صدى البلد

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.  

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وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقارير "متابعة المواطن في المحافظات وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030". 

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 22/2023 تبلغ 3,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 62,5% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حية كريمة"، حيث تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة عدد 26 قرية بمحافظة الوادي الجديد وبلغ عدد المستفيدين 34 ألف نسمة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 956,4 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 24,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية 538,9 مليون جنيه بنسبة 13,7%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 431 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 134مليون جنيه بنسبة 3%، أما قطاع الموارد المائية والري فيخصه 105,1 مليون جنيه بنسبة 2,6% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,8 مليار جنيه بنسبة 45,5%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية في مجال الاسكان بخطة العام الحالي في محافظة الوادي الجديد تتمثل في توجيه 275 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التنمية المحلية رصف طرق محلية بحوالي 178,9 مليون جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 16,2 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ومن المستهدف تنفيذ 95 مشروعا تنمويا في هذا القطاع.
 

استثمارات قطاع الاستثمارات العامة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الفجوات التنموية

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