تعليم الإسكندرية: المطابع السرية تسلمت أسئلة الامتحانات وتوصيلها بشكل آمن وسري

أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، أن المديرية جاهزة تمامًا ومستعدة استعدادا كاملاً لامتحانات صفوف النقل التي ستنطلق غدًا السبت بجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في جميع المدارس على مستوى المحافظة.

وقال مدير مديرية التعليم بالإسكندرية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن طباعة الامتحانات تمت وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة، وتسلمت المطبعة السرية في كل إدارة أوراق الأسئلة وسيتم توصيلها يوميًا بشكل آمن وسري حفاظًا على سرية الامتحانات التي تم وضعها على يد لجان متخصصة.

وأضاف أنه تم التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وكذلك التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القرارات الوزارية للتصدي لأي حالات غش، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات داخل كل إدارة من الإدارات التسع، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، مشيرًا إلى توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب.

وأشار أبوزيد إلى أن طلاب الصف الأول والثاني سيؤدون الامتحان من خلال أجهزة التابلت، بالإضافة إلى 15% ورقي، وهناك بعض الطلاب لم يتسلموا التابلت وسيتم امتحانهم ورقيًا وتم تجهيز هذا الأمر بالكامل.

وتنطلق غدًا امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في مادتي اللغة العربية والخط لجنة أولى والتربية الدينية لجنة ثانية، وكذلك الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي بمادتي اللغة العربية والخط لجنة أولى والتربية الدينية لجنة ثانية، والأول الثانوي بمادة اللغة العربية.

