كأس السوبر.. أجواء مباراة الأهلي وبيراميدز على المقاهي

تجمع عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، لمتابعة مباراة الأهلي وبيراميدز، ورفعت المقاهي شعار كامل العدد، لمشاهدة المباراة .

ورصدت عدسة صدى البلد أجواء مباراة الأهلي وبيراميدز من المقاهي والكافيهات، وسط تشجيع الجماهير للقلعة الحمراء على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.



يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.