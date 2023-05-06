رجال أعمال عن الحوار الوطني: يلعب دورا رئيسيا في طرح روشتة اقتصادية للتعامل مع الأزمات.. ويرسم خريطة نهضة الجمهورية الجديدة

خبير: الحوار الوطني يلعب دورا رئيسيا في طرح روشتة اقتصادية للتعامل مع الأزمات

تجارية القليوبية : الحوار الوطني يرسم خريطة الجمهورية الجديدة

عيسى: جمعية رجال الأعمال جاهزة للحوار الوطني بحلول لدفع الاقتصاد المصري للنمو

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طرح القضايا السياسية والمجتمعية المتعلقة بالحريات في الحوار الوطني تعد بداية «مبشرة» للغاية تعكس حرص الدولة المصرية لعرض المشاكل والتحديات الراهنة بحرية وشفافية وهو ما يمهد الطريق لخبراء الاقتصاد وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للتعرض إلي كافة التحديات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بتهيئة مناخ الأعمال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.

وأكد عيسي، أن جمعية رجال الأعمال المصريين جاهزة بالعديد من التوصيات والمناقشات في كافة القطاعات الاقتصادية للعرض على الخبراء والمتخصصين في الحوار المجتمعي وخاصة في القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية وعلي رأسها الاستثمار والقطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي وكذلك الملف التصديري وكل ما يدفع الاقتصاد المصري إلي تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأشار إلى أن الجمعية سبق وأن شاركت في المؤتمر الاقتصادي وعرضت كافة التوصيات، كما تمتلك أوراق عمل متخصصة تم عرضها علي مجلس الوزراء والعديد من الوزارات في مختلف اللجان النوعية بالجمعية ومن أهمها الصناعة والزراعة.

واضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن من أهم ما نطالب به في الحوار المجتمعي أولا حرية المنافسة والعدالة في مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيا عرض كافة القضايا المؤثرة على مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي بمنتهي الشفافية والحسم ومن أهمها البيروقراطية بالجهاز الإداري بالدولة من خلال تشريعات وضوابط صارمة لحماية القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار عيسى إلى خطورة البيروقراطية الإدارية على الملف الاقتصاد وجاذبية مصر للمستثمرين لتسببها بشكل مباشر في تفشي الفساد وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

وقال :« القطاع التصديري بالتبعية يعاني أيضاً من المشاكل والمصاعب بسبب البيروقراطية خاصةً وأن تحقيق الإصلاح الاقتصادي مرتبط بشكل أساسي بالقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي فكثيرا من القرارات الإيجابية اتخذتها الدولة في هذا الشأن إلا أنها تعرضت لبيروقراطية افقدتها أهميتها وتوقيتها المناسب».

واضاف عيسى: لا يمكن معالجة مشاكل الصادرات بدون التعرض لما تعانيه القطاعات الاقتصادية المختلفة من قصور وتحديات ومن ثم نرى كرجال أعمال وقطاع خاص وطني أهمية كبرى لإضافة وحدات إنتاجية جديدة في عجلة الإنتاج وهو أمر يتعلق مباشرتا بتهيئة مناخ الاستثمار.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تعرض الخبراء في الحوار الوطني لتجارب الدول في الاصلاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال وفي مقدمتها تجربة المملكة العربية السعودية والتي دخلت حديثاً في المنافسة وجذبت إليها أنظار المستثمرين من كافة دول العالم

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الحوار الوطني يلعب دورا رئيسيا في طرح روشتة اقتصادية للتعامل مع الأزمات الحالية بسبب ما يحدث عالميا ، لافتا إلى أن الحوار الوطني يضم مجموعة منوعة من الاقتصاديين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يثقل أهمية التوصيات الاقتصادية التي سيطرحها الحوار الوطني.

وأضاف عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية ، أن الحوار الاقتصادي الوطني سيناقش بشكل مباشر أهمية تنمية الصناعة المحلية وتشجيعها ، وكذلك الأمن الغذائي المصري وتخفيف الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين العام وعجز الموازنة.

وتابع عبد المنعم السيد أنه من الضروري مناقشة تعديل بعض التشريعات الاقتصادية بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي لدعم الاقتصاد الوطني مؤكدا أهمية الحوار الوطني في رسن خريطة المستقبل.

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالبداية القوية للحوار الوطنى، والذي بدأت جلسته الافتتاحية، اليوم.

مشيرا إلى أن الحوار نجح في فتح الأبواب المغلقة والجسور التي كانت متقطعة تماما، والبدء في مرحلة جديدة، تقوم على حوار بناء يشمل كافة الأطراف السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا يؤكد على جدية الدعوة للحوار الوطني.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن الحوار الوطني، هو بوابة يتم من خلالها توصيل مقترحات وما يشعر به المصريون إلى الجهات المسئولة، وأن كل مخرجاته سترفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكي يتم إقرارها بعد ذلك في شكل قرارات أو تشريعات، مشيراً إلى أن الصورة الرائعة التى شاهدناها اليوم يجب أن تكتمل وتستمر حتى الإنتهاء من صياغة آراء وأفكار مميزة، تساهم في حل مشكلات مصر في جميع المجالات، فالحوار الوطنى سيرسخ لمرحلة جديدة من عمر الوطن، مرحلة تعزز فيها حرية الرأي والتعبير و الاختلاف من أجل مصر.