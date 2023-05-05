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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفرحة تحولت إلى رعب.. حكاية 7 دقائق حبست الأنفاس بعد فوز الأهلي بـالسوبر

إصابة محمود متولي
إصابة محمود متولي بإغماء بعد المباراة

كانت صافرة الحكم محمود البنا إيذانًا بفوز الأهلي بكأس السوبر رقم 13 في تاريخه، وإعلانًا بفرحة أهلاوية في ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

لكن.. الفرحة تحولت إلى رعب واحتباس للأنفاس بين اللاعبين والجمهور مع مشاهدة مدافع الأهلي محمود متولي مستلقيًا على الأرض فاقدًا للوعي.

اللمسة الأخيرة 

محمود متولي كان صاحب اللمسة الأخيرة، من إخراج كرة عرضية لنادي بيراميدز برأسية نحو منتصف الملعب، بعدها مباشرة أطلق الحكم صافرة النهاية.

ومع سقوط محمود متولي على الملعب ظن الجميع أنه سقوط احتفالي بعد مباراة ماراثونية، لكن الشناوي لاحظ إغماءة زميله فاتجه نحوه مندفعًا وطالب الجهاز الفني والطبي بالتدخل السريع لإسعاف اللاعب.

احتفالات جميع لاعبي الأهلي وجماهيره توقفت واتجهت الأنظار واللاعبين نحو زميلهم، ليتدخل الجهاز الطبي مستغرقًا 5 دقائق من أجل استفاقة اللاعب.

 رعب ينتهي بـ زفة     

عقب استفاقة محمود متولي توجه به زملاؤه ناحية الجماهير لتحيتهم، غير أن أحمد القندوسي لاعب الأهلي كانت له تحية من نوع خاص.

استقل القندوسي عربة الإسعافات وقادها بنفسه بينما ركب فيها محمود متولي وسار به حول الملعب فيما يشبه الزفة وسط هتافات الجماهير.

 الأهلي بطلًا للسوبر للمرة الـ 13 

فاز النادي الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

أحرز هدف الأهلي الوحيد في شباك بيراميدز على معلول من ركلة جزاء.

وحصد النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه على حساب بيراميدز.

حضور جماهيري ومباراة رائعة

وتميزت المباراة بالحضور الجماهيري اللافت من جانب جماهير النادي الأهلي التي ملأت ستاد محمد بن زايد عن آخره.

 وبحسب معلق المباراة مدحت شلبي، كانت مباراة من ةأجمل مباريات السوبر في جميع نسخها، حيث امتازت بالقوة والندية بين الفريقين.

وكان الفريقان متكافئان في الأداء معظم أوقات المباراة مع تفوق نسبي للنادي الأهلي الذي حسم المباراة بخبرة لاعبيه في الشوط الأول من الوقت الإضافي.

ويعتبر فوز الأهلي هو الفوز الثاني على التوالي في نهائيين أمام بيراميدز بعد الفوز عليه في كأس مصر بنتيجة 2 / 1 على ستاد القاهرة. 

الأهلى كأس السوبر محمود متولي ستاد محمد بن زايد بيراميدز

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