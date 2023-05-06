إسلام عنان: نهاية كورونا كحالة طوارئ عالمية لا تعني عدم وجود الفيروس|فيديو

علق الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية كورونا كحالة طوارئ عالمية، موضحًا أن تخفيض حالة الطوارئ العالمية يعني تخفيض السياسة الصحية للدول من حيث السفر بين الدول ودرجة رفع الاستعدادات في المستشفيات.

وقال “عنان”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن حالة التخفيض لا تعني عدم وجود الفيروس، معقبًا: "الفيروس مكمل"؛ لكن معيار تخفيض حالة التأهب من كون كورونا وباء لـ مرض متوطن هو انخفاض معدل الوفيات بجانب وجود مناعة وقلة الحاجة لدخول المستشفيات.

وأضاف أن أوميكرون يتم التعامل معه مثل دور البرد ويتم معالجة أعراضه، مشيرا إلى أنه حاليًا يوجد متحور أحدثد ولكن لا يعتبر أكثر شراسة، والعرض الذي يميزه هو “احمرار العين”، وباقي الأعراض تشبه الإنفلونزا، ويتم التعافي منه خلال أسبوعين.

