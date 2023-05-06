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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انطلاقة الحوار الوطني تدعو للتفاؤل وعلى الجميع التكاتف لتحقيق نتائج جيدة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحوار الوطني فرصة لتعزيز القيم التي بنتها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، والذي شهد مجموعة من الاجراءات غير المسبوقة بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرورا بالمبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية على رأسها مباردة حياة كريمة، ثم تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي التي أسهمت في الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين.

وأضاف "سلطان"، في تصريحات له، أن حالة الزخم التي أحدثها الحوار الوطني، تنبأ بمستقبل أفضل وتؤكد أننا أمام عملية إصلاح حقيقي، يجب على الجميع أن تتضافر جهودهم من أجل تحقيق هذا المسار الإصلاحي، مشيرًا إلى أن الحوار يرسي قيمًا ومبادئ ستنعكس على مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، شهدت حضور مكثف من جميع الأطراف، حيث كانت جميع القوى السياسية والحزبية حاضرة بقوة، ودار نقاشًا ثريًا ووجهات نظر ورؤى مختلفة يمكن أن تقود إلى توافق حول أولويات العمل الوطني الذي دشن من أجله الحوار.

وأكد النائب محمد سلطان، ثقته في نجاح الحوار الوطني، وذلك من خلال وجود نوايا صادقة ورغبة الأطراف المتحاورة على إنجاح الحوار الوطني.

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